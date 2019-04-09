Toprağına hizmet edecek

Gaziantep Araban'da yaşayan 45 yaşındaki Arzuman Toprak, Yukarıyufkalı Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimlerini kazandı. 35 oy alarak erkek rakiplerini yenen Toprak, dün mazbatasını aldı. İlçenin ilk kadın muhtarı olan genç kadın, "Hasta olan anneme bakabilmek için liseyi bırakmak zorunda kaldım. Doğup büyüdüğüm ve halen yaşadığım mahalleme muhtar oldum. Gece gündüz demeden mahalleliye hizmet edeceğim" açıklamasını yaptı.
- Yaşam
- 09.04.2019
- Gazete
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