Önce mazbata sonra diploma

Seçilme yaşının 18 yaşına indirilmesi, siyasette gençlerin önünü açtı. Kars Acıpayam'a bağlı Carcı Köyü'nde yaşayan 19 yaşındaki Kayhan İnce, rakiplerine fark atıp muhtarlığı kazandı. Lise mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan İnce, dün mazbatasını aldı. En büyük hayalinin hukuk fakültesini kazanmak olduğunu söyleyen genç muhtar, sözlerini şöyle tamamladı: "Köyümüzde yaşayan gençlerin bol bol spor yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri alanlar oluşturacağım. Çok heyecanlıyım."