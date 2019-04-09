Hangover vizyona girdiği dönemde dünyada ve Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken filmlerden birisi olmuştu. Filmle ilgili şu sıralar merakla araştırılan sorular arasında "Hangover serisinin 2. filminde düğünü olan karakter hangisidir?" sorusu yer alıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
HANGOVER SERİSİNİN 2. FİLMİNDE DÜĞÜNÜ OLAN KARAKTER HANGİSİDİR?
Phil, Stu, Alan ve Doug, Stu'nun düğünü için Bangkok'a giderler. Las Vegas'taki bekarlığa veda partisinden sonra Stu işini şansa bırakmayıp sakin bir düğün öncesi kahvaltısı yapmayı tercih eder. Doug'un bekarlığa veda patisindeki gibi olaylar olmasın diye bekarlığa veda partisi yapılmaması kararını alır. Bu karar diğer üçlüyü pek memnun etmese de en yakın arkadaşlarının bu dileğini yerine getirirler.
HANGOVER 2 OYUNCU KADROSU
Bradley Cooper (Phil Wenneck rolünde): Stu'nun en yakın arkadaşı
Ed Helms (Stu Price rolünde): Dişçi ve evlenicek kişi
Zach Galifianakis (Alan Garner rolünde): Sosyal ilişkiler yönünden zayıf olan.
Justin Bartha (Doug Billings rolünde): Stu'nun en yakın arkadaşlarından biri
Ken Jeong - Mr. Chow
Paul Giamatti - Kingsley
Mike Tyson - Kendisi
Jeffrey Tambor - Sid Garner
Mason Lee - Teddy
Jamie Chung - Lauren
Sasha Barrese - Tracy
Gillian Vigman - Stephanie
kalan karakter 1000
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