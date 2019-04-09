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Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

Isparta’da macera tutkunu genç, cipiyle fotoğraf çektirmek istedi. Araç suya gömülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Fotoşok!
OFFROADCI genç, fotoğraf merakı yüzünden az kalsın boğuluyordu. Olay dün Isparta'da yaşandı. 35 kişilik grup arazi araçlarıyla tura çıktı. Mehmet Eskici, cipiyle göletin kenarında fotoğraf çektirmek istedi. Araç bir anda batmaya başladı. Sürücü önce araçtan çıkarak kendisini, ardından arkadaşlarının yardımıyla suya batmak üzere olan cipini kurtardı. Halat yardımıyla kıyıya çekilen araçta maddi hasar oluştu.



Eskici'nin aracının batmaya başlaması ve sürücünün hem kendisi hem de aracını kurtarmak için verdiği mücadeleyi, gruptaki bir kişi cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, Eskici'nin cipin arkasından tutması, bu sırada arkadaşlarının da kendisine yardım ederek insan zinciri oluşturmaları yer aldı.

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