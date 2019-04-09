'Facia'time Genç kız, Facetime’da konuştuğu sırada uçurumdan düşerek öldü.

Denizli Pamukkale'de ortaokul öğrencisi Ece Türkoğlu (14), dün 3 arkadaşıyla birlikte Seyir Tepesi'nin bulunduğu dağlık alana gitti. Arkadaşıyla Facetime aracılığıyla görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybetti. 80 metre yükseklikteki uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, sarp ve dağlık alanda ilerlemekte güçlük çekti. Genç kıza ulaşan ekip, hayatını kaybettiğini belirledi. Türkoğlu'nun cesedi, halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.