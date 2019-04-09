Ayı terörü! Köpekleri ölümden kurtardı

KIŞ uykusundan uyanan ayılar, bal kovanlarına dadandı. Köylüler ne yapacaklarını şaşırdı. Artvin'de Metin Akgül (34), evinin yakınındaki bahçesinde fındık fidanını diktiği sırada ayı saldırısına uğradı. Genç adamı köpekleri kurtardı. Aç kalan ayılar köye inerek arı kovanlarını parçaladı. Köyde üçer gün arayla meydana gelen olayda ayıların saldırısına uğrayan Helim Kaplan adlı vatandaşa ait 12 arı kovanı zarar gördü. İki gün önce de köye inen ayılar ilk etapta 4 kovan ve ikinci gecede 7 kovana zarar verdi. Saldırgan ayılara karşı ne yapacaklarını bilmediklerini nasıl mücadele edecekleri konusunda çaresiz olduklarını belirten köylüler, "Ayılar köye inip hem bize hem de kovanlarımıza saldırıyor ve zarar veriyor ancak biz hiç bir şey yapamıyoruz. Ayıları vurmak yasak. Bizim tarafımızdan alınacak bir önlem yok. Devlet bu soruna çözüm bulmalı ya bizim malımız korunacak ya da biz malımızı kendimiz koruyacağız" ifadelerini kullandı. Bir arıcı ise "Ne yaptı bu arılar size" diyerek beddua etti