Türkiye, yerel seçimleri geride bıraktı. Sonuçları kadar, adayların hikayeleri de büyük ilgi topladı. O isimlerden birisi Antalya'da yaşayan 56 yaşındaki Muazzez Kaval'dı. Türk kadınının başarısını herkese kanıtlayan Kaval, 1991'de Muratpaşa İlçesi'nde bulunan Meltem Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimlerini kazandı. Mahallenin ilk kadın muhtarı olan Kaval, yaptığı hizmetlerle vatandaştan tam not aldı. 7 seçimdir mühürü kimselere bırakmadı.
SONUÇ YİNE DEĞİŞMEDİ
Muhtarlığa yeniden aday olan Kaval; 31 Mart seçimlerinde en yakın rakibine tam bin 200 oy fark attı. 28 yıldır muhtarlık yapan ve seçimi yine kazanan Muazzez Kaval, dün mazbatasını aldı. Yeni projelerini de açıkladı. "Mahallemize bir yetişkin ve çocuk tiyatrosu kuracağım. Şenlikler düzenleyeceğim. Vatandaşımıza hizmetin en iyisini götüreceğim. Bu dönemde de sevgi kazandı" ifadesini kullandı.
SONUÇ YİNE DEĞİŞMEDİ
Muhtarlığa yeniden aday olan Kaval; 31 Mart seçimlerinde en yakın rakibine tam bin 200 oy fark attı. 28 yıldır muhtarlık yapan ve seçimi yine kazanan Muazzez Kaval, dün mazbatasını aldı. Yeni projelerini de açıkladı. "Mahallemize bir yetişkin ve çocuk tiyatrosu kuracağım. Şenlikler düzenleyeceğim. Vatandaşımıza hizmetin en iyisini götüreceğim. Bu dönemde de sevgi kazandı" ifadesini kullandı.
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