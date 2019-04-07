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Vurdumduymaz

İstanbul’da vicdansız sürücü, lüks aracıyla kız öğrenciye çarptı. Arkasına bakmadan kaçtı.

Vurdumduymaz




Trafik magandası dehşet saçtı. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İki kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks bir otomobil öğrencilerden birine çarptı. Küçük kız, çarpmanın etkisiyle havaya savrulup kaldırıma düştü. Vicdansız sürücü yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin arkasından gelen sürücünün, bir kıza çarptığı diğer öğrencinin ise şans eseri kurtulduğu görülüyor. Kaza sonrası yerden başını tutarak kalkan kızın yardımına ise yanındaki arkadaşı koştu.

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