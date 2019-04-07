Güzel hare'cat'!

İzmir Kemalpaşa'da yaşayan Sibel Çakır, 10 yıl önce arka bacakları kırık olduğu için terk edilen kediyi sahiplendi. Üzüm adını verdiği kedisi 8 ay önce kemik kanserine yakalanan ve felç kalan Çakır, talihsiz hayvanın uyutulması teklifini reddetti. Kedisinin tedavisi için her yolu deneyen genç kadın, "Benden Üzüm'ü uyutmamı istiyorlar fakat bunu kabul edemem çünkü o benim çocuğum. Onun tek istediği bolca sevgi, biraz yemek, biraz su. Sonuna kadar Üzüm'le birlikteyim ve sonuna kadar onun için mücadele edeceğim" dedi.
- Yaşam
- 07.04.2019
- Gazete
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