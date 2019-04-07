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Güzel hare'cat'!

Sibel Çakır, felç kalan kedisi Üzüm’ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Güzel hare'cat'!
İzmir Kemalpaşa'da yaşayan Sibel Çakır, 10 yıl önce arka bacakları kırık olduğu için terk edilen kediyi sahiplendi. Üzüm adını verdiği kedisi 8 ay önce kemik kanserine yakalanan ve felç kalan Çakır, talihsiz hayvanın uyutulması teklifini reddetti. Kedisinin tedavisi için her yolu deneyen genç kadın, "Benden Üzüm'ü uyutmamı istiyorlar fakat bunu kabul edemem çünkü o benim çocuğum. Onun tek istediği bolca sevgi, biraz yemek, biraz su. Sonuna kadar Üzüm'le birlikteyim ve sonuna kadar onun için mücadele edeceğim" dedi.

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