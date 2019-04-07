Engelli Sedat Yıldırım: Kanadımı kırdılar

Gaziantep'te önceki gün 'Bu kadarına da pes!' dedirten bir olay yaşandı. Çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, engelli Sedat Yıldırım'ın aracındaki aküyü alarak, sırra kadem bastı. Polisten yardım isteyen talihsiz adam, "Bu akü olmazsa bu araç bir işe yaramaz, kolumu, kanadımı kırdılar benim" diyerek dert yandı.
- Yaşam
- 07.04.2019
- Gazete
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