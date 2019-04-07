Engelli Sedat Yıldırım: Kanadımı kırdılar Engelli Sedat Yıldırım, aküsü çalınan tekerlekli sandalyesinin başında gözyaşı döktü.

Gaziantep'te önceki gün 'Bu kadarına da pes!' dedirten bir olay yaşandı. Çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, engelli Sedat Yıldırım'ın aracındaki aküyü alarak, sırra kadem bastı. Polisten yardım isteyen talihsiz adam, "Bu akü olmazsa bu araç bir işe yaramaz, kolumu, kanadımı kırdılar benim" diyerek dert yandı.