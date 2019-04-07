Bugünkü
Takvim

Engelli Sedat Yıldırım: Kanadımı kırdılar

Engelli Sedat Yıldırım, aküsü çalınan tekerlekli sandalyesinin başında gözyaşı döktü.

Kanadımı kırdılar
Gaziantep'te önceki gün 'Bu kadarına da pes!' dedirten bir olay yaşandı. Çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, engelli Sedat Yıldırım'ın aracındaki aküyü alarak, sırra kadem bastı. Polisten yardım isteyen talihsiz adam, "Bu akü olmazsa bu araç bir işe yaramaz, kolumu, kanadımı kırdılar benim" diyerek dert yandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriEngelli Sedat Yıldırım: Kanadımı kırdılar
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri