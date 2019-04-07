Bu ne hal! genç kız, kurtarılamadı. İyi hal indirimi uygulanan erkek arkadaşı 5 yıl hapis cezası aldı...

Silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybeden genç kızın ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Sanıklar az bir ceza ile yırttı. Olay 2017'de Bursa'da yaşandı. Muhammed Ertaş (29), kız arkadaşı Dilek Bozal (26), Resul Eren (25) ve Yasin K. (31), gezmeye çıktı. Oğuz Ton (25) yanlarına gitti. Ton'a ait tabanca için pazarlık yapılmaya başlandı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Bozal bacağından yaralanıp, bayıldı. Grup, araçla bir saat dolaştı. Şüpheliler, genç kadını hastaneye bırakıp kaçtı. Dün ise duruşma vardı. Mahkeme, Bozal'ın sevgilisi Muhammed Ertaş, iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl hapse çarptırıldı. Resul Eren'e 2 yıl 6 ay, Oğuz Ton'a ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yasin K. ise beraat etti.