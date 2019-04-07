Atakan iyileşecek Lösemiyle savaşan Atakan, nakil olup iyileşmek için gün sayıyor.

İzmir'de makine mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Atakan Gür, geçtiğimiz yıl lösemiye yakalandı. Kemoterapi tedavisine başlayan Atakan'ın iyileşmesi, ilik nakline bağlıydı. Bunun üzerine gencin akrabaları ve arkadaşları sosyal medyadan kampanya başlattı. Müjdeli haber ise önceki gün alındı! Doktorlar, yapılan bağışlardan uygun donörün bulunduğunu açıkladı. Atakan'ın kısa bir süre sonra nakil olup, sağlığına kavuşacağı vurgulandı.