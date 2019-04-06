Gözbebeği

İzmir'de yaşayan Mehmet Erhan Burgucu ve Münevver Burgucu çiftinin kızları Su, henüz 24 haftalıkken 630 gram ağırlığında dünyaya geldi. 118 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Su bebek, gördüğü tedavinin ardından 2 kilo 320 grama yükseldi. Taburcu olan Su, ailesini sevindirdi. Anne Burgucu, "Bize ilk gün bebeğin yüzde 10 yaşama ihtimali olduğu söylenince 'yüzde 1 bile olsa denemeye değer' dedik. İnsanın evladı için yapamayacağı bir şey yok. 1 günlük de olsa 10 yaşında da olsa bu değişmez. Onu sağlıkla kucağımıza aldık" dedi.