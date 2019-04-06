İzmir'de yaşayan Mehmet Erhan Burgucu ve Münevver Burgucu çiftinin kızları Su, henüz 24 haftalıkken 630 gram ağırlığında dünyaya geldi. 118 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Su bebek, gördüğü tedavinin ardından 2 kilo 320 grama yükseldi. Taburcu olan Su, ailesini sevindirdi. Anne Burgucu, "Bize ilk gün bebeğin yüzde 10 yaşama ihtimali olduğu söylenince 'yüzde 1 bile olsa denemeye değer' dedik. İnsanın evladı için yapamayacağı bir şey yok. 1 günlük de olsa 10 yaşında da olsa bu değişmez. Onu sağlıkla kucağımıza aldık" dedi.
- Yaşam
- 06.04.2019
- Gazete
Gözbebeği
- Haftanın son günü burçları neler bekliyor?
- NBA takımlarından Philadelphia takımında oynayan basketçi kimdir?
- Cana'zi'var!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.