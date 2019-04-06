Alayına umut!





Erken teşhisin önemine dikkat çeken genç kadın, eşinin de desteğiyle amansız hastalığı yenmeyi başardı.

kanseri, kadınların korkulu rüyası oldu. İzmir'de 1 haftalık evliyken meme kanserine yakalanan kadın, 7 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Kimyager(37),(42) ile geçen yıl evlendi. Çift, balayında hayatlarının şokunu yaşadı. Genç kadına meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat edilen Özçiçek, doktorların önerisi üzerine tüp bebek yöntemiyle elde edilen embriyolarını dondurttu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi nedeniyle dökülen saçlarına yeniden kavuşan ve hayata sıkı sıkı tutunan genç kadın, hastalığı yendi. Gizem Özçiçek, "Yaklaşık 5 ay önce tedavim bitti, yeniden işe, hayata döndüm. Bu süreçte hiç yalnız kalmadım, kendimi hayattan hiç soyutlamadım. Yeni evliyken karşımıza çıkan bu hastalıkta el ele mücadele ettik"dedi.