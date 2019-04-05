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Yavrumun gelmesini bekliyorum

6 yaşındaki Yasin Şahin, 3 yıl önce ortadan kayboldu. Annesinin sözleri yürek burktu: Ümidimi yitirmedim, gelmesini bekliyorum.

Yavrumun gelmesini bekliyorum
Konya'da Ümmü (29)- Yavuz Şahin (39) çiftinin 5 çocuğundan Yasin (6), 4 Nisan 2016'da ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Oğlunun yolunu gözleyen acılı anne, "Halen oğlumun sağ olduğunu, bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorum. Merdivende oturup, gelir mi, diye yola bakıyorum. Ümidimi yitirmedim. Bir anne yavrusunu asla unutamaz. Oğlum öldüyse bile en azından başında dua edebileceğim mezarı olsun. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflarına bakmaktan yoruldum" dedi.

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