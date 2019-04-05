Yavrumun gelmesini bekliyorum

'da(29)-(39) çiftinin 5 çocuğundan(6), 4 Nisan 2016'da ortadan kayboldu.Oğlunun yolunu gözleyen acılı anne, "Halen oğlumun sağ olduğunu, bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorum. Merdivende oturup, gelir mi, diye yola bakıyorum.. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflarına bakmaktan yoruldum" dedi.