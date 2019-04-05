Yavrumun gelmesini bekliyorum

Konya'da Ümmü (29)- Yavuz Şahin (39) çiftinin 5 çocuğundan Yasin (6), 4 Nisan 2016'da ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Oğlunun yolunu gözleyen acılı anne, "Halen oğlumun sağ olduğunu, bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorum. Merdivende oturup, gelir mi, diye yola bakıyorum. Ümidimi yitirmedim. Bir anne yavrusunu asla unutamaz. Oğlum öldüyse bile en azından başında dua edebileceğim mezarı olsun. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflarına bakmaktan yoruldum" dedi.
- Yaşam
- 05.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.