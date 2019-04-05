Yandı ciğer!

Kanser hastası genç kız, hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini üzdü. Bursa'da yaşayan Tuğçe Top'a (25) geçen yıl Mayıs ayında hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Uzun süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Top, 3 gün önce fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç kızın 2 kez duran kalbi çalıştırıldı. Ancak Tuğçe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın yaşam mücadelesini kaybetmesi, ailesini, arkadaşlarını ve Gemliklileri derinden üzdü. Top için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Genç kız, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Tuğçe Top, henüz 25 yaşındaydı. Genç yaşta, akciğer kanserine yakalandı. Amansız hastalıkla uzun süredir mücadele eden genç kız yaşamını yitirdi.
Tuğçe Top, henüz 25 yaşındaydı. Genç yaşta, akciğer kanserine yakalandı. Amansız hastalıkla uzun süredir mücadele eden genç kız yaşamını yitirdi.
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