Edirne'de düzensiz göçmenlerce 4 yıl önce de denenen topluca sınırı geçme teşebbüsünün bir benzerinin daha organize edildiği öğrenildi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri, şehrin girişi, otobüs terminali, Pazarkule ile Kapıkule sınır kapılarına giden yollarda geniş önlemler aldı. Sosyal medya grupları ve platformlar arası anlık iletişim programları aracılığıyla organize olarak kente gelmeye başlayan 200 düzensiz göçmen, polis ve jandarma tarafından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kızı ve eşi ile birlikte jandarmaya yakalanan Şahmil Ahmet, "Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldik. Edirne'den de Yunanistan'a geçecektik. 7 Nisan'a kadar Edirne'ye gelişler devam edecek" dedi.
- Yaşam
- 05.04.2019
- Gazete
Kaçış operasyonu
Edirne'de düzensiz göçmenlerce 4 yıl önce de denenen topluca sınırı geçme teşebbüsünün bir benzerinin daha organize edildiği öğrenildi.
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