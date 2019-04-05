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  • 05.04.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 18:31

5 Nisan sorusu: hangi Avrupa şehrindedir?

Eleq'te heyecanlı bekleyiş son buldu. sorusu özetle, " hangi Avrupa şehrindedir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 5 Nisan nun yanıtı...

Bitmiş İlişkiler Müzesi hangi Avrupa şehrindedir?

Eleq bu akşam 20.00'de başlayacak. Eleq'ten yapılan açıklamada, "Bugünkü sorumuz kalp kırıklıkları ve ilişkilerle alakalı. Herkesin eski sevgililerinden kalanları yollayabildiği "" hangi Avrupa şehrindedir kimler biliyor?" ifadelerine yer verildi. İşte 5 Nisan sorusunun yanıtı...

5 NİSAN ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: "Bitmiş İlişkiler Müzesi" hangi Avrupa şehrindedir?

Cevap: LOS ANGELES

ELEQ HAKKINDA

Türk Telekom, tamamen kendi içinde geliştirdiği ve uygulamaya aldığı mobil canlı bilgi yarışması eleq ile katılımcılarına para ödülü kazandırıyor.

Türk Telekom tarafından düzenlenen basın toplantısında tanıtılan Eleq uygulaması Türk Telekom abonesi olsun ya da olmasın dileyen herkes indirerek bilgi yarışmasına katılabiliyor.

Kodlaması, tasarımı ve içeriği özgün şekilde Türk Telekom bünyesinde geliştirilen eleq, Türkiye'nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU'nun da yapımcısı Argela ekibinin imzasını taşıyor.

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