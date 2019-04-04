Son görüşme!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez İzmir'den geldi. Restoran işleten Hamide Gezer (37), bir süredir birlikte olduğu belirtilen Ceyhan Ö.'den (60) ayrılmak istedi. Adam, önceki gün genç kadını otel odasına davet etti. Barışma istediğini yineledi. Olumsuz yanıt aldı. Ceyhan Ö. av tüfeğiyle genç kadına ateş edip, kaçtı. Gezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Jandarma özel ekip kurdu. Katil zanlısı, Aydın Nazilli'de yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 04.04.2019
- Gazete
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