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Acı 'Deniz'i

Annesini den kaybeden , lösemiye yakalandı. Uygun donör bir türlü bulunamadı. Talihsiz yavru da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı...

Acı 'Deniz'i
Ana-oğul aynı kaderi paylaştı... Yürekleri yakan olay Trabzon'da yaşandı. Bundan tam beş yıl önce öğretmen Damla Akar Menteşe (29) yumuşak doku ine yakalandı. Kurtarılamadı. Ölüm acısı yaşayan aile, 14 Şubat 2016'da, Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu'ya da annesi gibi kanser teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Yaklaşık üç yıldır lösemi tedavisi süren ve donör arayan küçük yavru önceki gün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. O da annesi gibi hayata gözlerini kapadı. Talihsiz yavru dün kılınan öğle namazının ardından Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu için sosyal medya üzerinden uygun kök hücre bağışçısı bulunması için yoğun çaba harcayan acılı baba Soner Bartu, cenazede oğlunun kıyafetini bir an olsun elinden bırakmadı...

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