Tümörle mücadele eden Merve Savaş hayatını kaybetti Beyin tümörüyle mücadele eden Merve Savaş’tan kötü haber geldi. Önceki gün hayatını kaybeden genç kız, kalbi ve böbrekleriyle organ bekleyen hastalara hayat verdi.

Kansere yenilen genç kız, iki kişiyi hayata bağladı. Acı olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz yıl baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 19 yaşındaki Merve Savaş, beyninde tümör olduğunu öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık bir yıldır hastanede tedavi gören Savaş'ın durumu ağırlaşmaya başladı. Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen genç kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan Savaş ailesi, Merve'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Hemen harekete geçen organ nakli ekibi Merve'nin böbreklerini ve kalbini başarılı bir operasyonla alarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yolladı. Kansere yenilen ancak organlarıyla 3 kişiyi hayata bağlayan Merve için dün cenaze töreni yapıldı. Ailesi ve arkadaşları, cenaze boyunca gözyaşlarını tutamadı. Genç yaşta hayata veda eden Merve, dualarla sonsuzluğa uğurlandı.





TUNA ÇAM