Antalya Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ceren Güvel, falezlerde intihara kalkışan Ferit K. ve Fikri A. adlı iki kişiyi 20 dakika arayla kurtarmasıyla tanındı. Türkiye'nin 'kurtarıcı melek' olarak adlandırdığı Ceren Güvel, 2 yılda intihara kalkışan 16 kişiyi uçurumun kenarından çekip aldı. Mesleğine aşık olduğunu söyleyen Ceren komiser, intihardan vazgeçirmede anaç tavrının etkili olduğunu anlattı. "Bana dertlerini daha kolayca anlatıyorlar. Onlara söz veriyorsam mutlaka yerine getiriyorum" ifadesini kullandı.
Erdoğan ÖZTÜRK
Erdoğan ÖZTÜRK
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