Dehşet Lisesi!

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde dün korkunç bir olay yaşandı. Atatürk Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi F.C., henüz bilinmeyen bir nedenle Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yla tartıştı. Ocak ayında disiplin kurulu kararı ile 3 gün okuldan uzaklaştırma alan lise öğrencisi, eğitimciyi omzundan, kolundan ve karnından bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Kuyucu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ancak talihsiz eğitimci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lise öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Konu araştırılıyor. Emniyet ekipleri konunun neden olduğunu inceliyor. Soruşturma başlatıldı, konunun takipçisiyiz" açıklamasını yaptı.
Ancak talihsiz eğitimci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lise öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Konu araştırılıyor. Emniyet ekipleri konunun neden olduğunu inceliyor. Soruşturma başlatıldı, konunun takipçisiyiz" açıklamasını yaptı.
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