Dehşet Lisesi!

Gebze İlçesi'nde dün korkunç bir olay yaşandı. Atatürk Anadolu Lisesi'ndehenüz bilinmeyen bir nedenle Müdür Yardımcısıtartıştı. Ocak ayında disiplin kurulu kararı ile 3 gün okuldan uzaklaştırma alan lise öğrencisi, eğitimciyi omzundan, kolundan ve karnından bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Kuyucu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ancak talihsiz eğitimcikurtarılamadı. Lise öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Konu araştırılıyor. Emniyet ekipleri konunun neden olduğunu inceliyor. Soruşturma başlatıldı, konunun takipçisiyiz" açıklamasını yaptı.