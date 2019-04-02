Zeynep yangını!

Kırklareli'de ortaokul öğrencisi Zeynep Esin (11), geçen perşembe günü metruk bir binada, başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Esin'in tezyesinin oğlu Kerem Solako, cinayet zanlısı olarak tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Küçük kızın ölümünün ardından katil zanlısı Solako'nun evi dün gece yarısı, öfkeli kalabalık tarafından ev ateşe verildi. Yoldan geçen vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangını söndürürken, alevler çevrede bulunan 3 evde de hasara neden oldu. Mahalle sakinlerinden Sevil Halaç, "Bu evin yıkılmasını istiyoruz. Zeynep'in ölümünün ardından bu evi taşladılar. Bu gece de evi ateşe verdiler. Evde çocuklarımız vardı. Çok korkuyoruz ve bu evin yıkılmasını istiyoruz"dedi. Rıza Kavak ise "Yetkililerden bu evi yıkmasını istiyoruz. Bu olay yaşandıktan sonra mahallede korkarak yaşıyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Teyzesinin kızı Zeynep Esin'i hunharca öldürdüğü iddia edilen Kerem Solako, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Teyzesinin kızı Zeynep Esin'i hunharca öldürdüğü iddia edilen Kerem Solako, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.