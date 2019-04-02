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Zeynep ı!

11 yaşındaki Zeynep, kuzeni tarafından katledildi. Şüphelinin evi, öfkeli kalabalık tarafından ateşe verildi.

Zeynep yangını!
Kırklareli'de ortaokul öğrencisi Zeynep Esin (11), geçen perşembe günü metruk bir binada, başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Esin'in tezyesinin oğlu Kerem Solako, cinayet zanlısı olarak tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Küçük kızın ölümünün ardından katil zanlısı Solako'nun evi dün gece yarısı, öfkeli kalabalık tarafından ev ateşe verildi. Yoldan geçen vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ı söndürürken, alevler çevrede bulunan 3 evde de hasara neden oldu. Mahalle sakinlerinden Sevil Halaç, "Bu evin yıkılmasını istiyoruz. Zeynep'in ölümünün ardından bu evi taşladılar. Bu gece de evi ateşe verdiler. Evde çocuklarımız vardı. Çok korkuyoruz ve bu evin yıkılmasını istiyoruz"dedi. Rıza Kavak ise "Yetkililerden bu evi yıkmasını istiyoruz. Bu olay yaşandıktan sonra mahallede korkarak yaşıyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Teyzesinin kızı 'i hunharca öldürdüğü iddia edilen , polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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