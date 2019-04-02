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Villa Tosuncuk!

Tosuncuk , 1 Milyar lirayla kaçtı. Memleketi ’da yaptırdığı villlada bir kez kalabildiği ortaya çıktı.

Villa Tosuncuk!
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçtı. 2 yıl önce memleketi 'un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar Köyünde villa görünümlü bir ev yaptırdı. Ancak bir kez kalabildi. Köyüne giden yol üzerindeki evininin dört bir yanındaki güvenlik kameraları dikkat çekerken, komşuları ise Aydın ile ilgili konuşmaktan kaçındı. 'Tosuncuk' 'ın kendi köyünden hiç kimseye 'Çiftlik Bank'tan hayvan satamadığı da öğrenilirken, Aydınlar köylüleri köylerinin adının Tosuncuk ile anılmasından rahatsız olduğunu dile getirdiler.

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