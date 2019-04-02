Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçtı. 2 yıl önce memleketi Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar Köyünde villa görünümlü bir ev yaptırdı. Ancak bir kez kalabildi. Köyüne giden yol üzerindeki evininin dört bir yanındaki güvenlik kameraları dikkat çekerken, komşuları ise Aydın ile ilgili konuşmaktan kaçındı. 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kendi köyünden hiç kimseye 'Çiftlik Bank'tan hayvan satamadığı da öğrenilirken, Aydınlar köylüleri köylerinin adının Tosuncuk ile anılmasından rahatsız olduğunu dile getirdiler.
- Yaşam
- 02.04.2019
- Gazete
Villa Tosuncuk!
Tosuncuk Mehmet Aydın, 1 Milyar lirayla kaçtı. Memleketi Giresun’da yaptırdığı villlada bir kez kalabildiği ortaya çıktı.
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