Ölümün kıyısında

Zonguldak'ta ehliyetsiz olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Alihan A. idaresindeki otomobil kontrolsüz şekilde dönüş yapmak istedi. Bu sırada aynı istikametten gelen Mesut Ş. (35) kullandığı ciple çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yanyana savrulan araçlar kaldırıma çıktı. Bu sırada korkuluklar ve kablo kutusuna çarpan iki araç 20 metre aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Alihan A. ile araçta bulunan Bahri K. (19) yaralandı.
- Yaşam
- 02.04.2019
- Gazete
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