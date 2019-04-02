Faciaya kılpayı

Samsun'da Ö.G. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Motor bloğundan yükselen dumanı fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek hemen iki çocuğunu araçtan indirdi. Sürücü kadın, çocuklarını olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangının büyümeden söndürdü. Otomobilde hasar meydana geldi.