Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 5 yıl önce 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi (22), oyunu kullandı. Annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi tarafından minibüsle oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu'na getirildi. Yürüteç desteği olmadan ayağa kalkamayan Rumeysa Gelgi'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü. Rumeysa Gelgi, annesinin yardımıyla 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
- Yaşam
- 01.04.2019
- Gazete
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