Kardeşinin düğününde giymek için kıyafet almak üzere aybaşında Bartın'dan İstanbul'a gelen genç kız şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz pazar akşamı meydana geldi. 24 yaşındaki Berna Bağdatlı, bir yıldır arkadaş olduğu İ.K'nin evine gitti. İkili birlikte kalmaya başladı. Bağdatlı ve İ.K, evde alkol alarak sohbet etti. Genç adam, sabah erken işi olduğunu, bu nedenle erken yatması gerektiğini söyledi. Bu nedenle aralarında tartışma çıktı. Bir saat sonra site güvenliği 9'uncu kattaki dairenin balkonundan bir kadının düştüğünü gördü. Polisi aradı. Ekipler, genç kızın öldüğünü belirledi. İ.K. gözaltına alındı.

İfadesinde, "Erken yatmam gerektiğini söyledim. Buna çok kızdı, aramızda tartışma yaşandı. Ben yatak odasına giderek yattım. Uyumuştum. Site güvenliği arayarak balkondan bir kadının düştüğünü söyledi. Olay sırasında ben uyuyordum" dediği öne sürüldü. Olayda intihar şüphesi olduğunu değerlendiren ekipler, Bağdatlı'nın psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle geçmişte ilaç kullandığını belirledi. Bağdatlı'nın kesin ölüm nedeni otopside netlik kazanacak.





KIYAFET ALMAK İÇİN GELDİ

Berna Bağdatlı, henüz 24 yaşındaydı. Kardeşinin düğünü için kıyafet almak istedi. Bartın'dan İstanbul'a geldi. Erkek arkadaşıyla aynı evde kalmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 9'uncu kattaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten beton zemine çakılan genç kız, feci şekilde yaşamını yitirdi.

Berna Bağdatlı, henüz 24 yaşındaydı. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini üzdü.

YUNUS EMRE KAVAK