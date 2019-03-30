Küçük kızın katili kuzeni çıktı. Olay önceki gün Kırklareli'nde yaşandı. 11 yaşındaki Zeynep Esin, önceki akşam saatlerinde kayboldu. Jandarma ekiplerinin de katılımıyla yaklaşık 7 saat süren aramaların ardından Esin'in cansız bedeni metruk binada bulundu. Küçük kızın başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü ve işkence yapıldığı ortaya çıktı. Kız çocuğunun katilini bulmak için çalışma başlatan polis, Esin'in teyzesinin oğlu Kerem S.'yi (28) gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden zanlının 13 suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Esin'in evinin önünde yakınları, "Zeynep melek, idam istiyoruz" yazılı pankart açarak, çeşitli sloganlar attı. Anne Elif ve baba Sezer Esin hastanede gözlem altında tutuluyor. Amca Sezgin Esin, "Bu kişi, kızı bakkaldan 'şeker, çikolata alacağım' diyerek kandırmış. Zeynep'in hayalleri vardı, hemşire olacağım diyordu" dedi. Zeynep'in öğrenim gördüğü Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu'nda da yas var.
CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ
28 yaşındaki Kerem S, kısa sürede yakalandı. Suç dosyası kabarık katilin, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar edip cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Kuzeni tarafından hunharca öldürülen Zeynep'in kaybolmadan önce bakkaldan alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
MURAT SAVAŞ
CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ
28 yaşındaki Kerem S, kısa sürede yakalandı. Suç dosyası kabarık katilin, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar edip cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Kuzeni tarafından hunharca öldürülen Zeynep'in kaybolmadan önce bakkaldan alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
MURAT SAVAŞ
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