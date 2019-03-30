Ankara İskitler Ata Sanayi bölgesindeki kentsel dönüşüm kapsamında bulunan 3 katlı metruk binada dün yangın çıktı. Faciada 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de dumandan zehirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Metruk binayı, Afganlı kağıt toplayıcılarının depo ve barınak olarak kullandıkları belirlendi. Ankara Valisi Vasıf Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.
- Yaşam
- 30.03.2019
- Gazete
Yangın faciası: 5 ölü
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