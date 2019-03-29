Elveda Şeyma! Sivas’ta üniversiteli Şeyma Kılıç, trafik kazasında hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen üniversiteli genç kız, son yolculuğuna uğurlandı. Olay önceki gün Sivas'ta yaşandı. C.Y.'nin kullandığı otomobille yarıştığı öne sürülen Yavuz Selim Coşkun (20) idaresinde otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü ile yanındaki Emin Duha Özkaynakçı (20) ve üniversite öğrencileri Şeyma Kılıç (22) ile ablası Büşra Esma Kılıç (24) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şeyma Kılıç, kurtarılamadı. C.Y. gözaltına alındı. Şeyma Kılıç'ın cenazesi, dün Kuba Camisi'ne götürüldü. Tabutunun üzerine duvak örtülürken, genç kızın babası Faruk Kılıç taziyeleri kabul etti. Namaz sırasında baba Kılıç'ın üzgün olduğu, okul arkadaşlarının ise gözyaşı döktüğü görüldü. Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Büşra Esma Kılıç ile diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.