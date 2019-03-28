Yönetmeni öldüren genç adam 21 yıl hapis cezası aldı. Olay 10 Aralık 2017'de İstanbul'da yaşandı. Figüran Osman A. (19) yönetmen Mustafa Kemal Uzun (60) ile bir eve gitti. İkili birlikte alkol aldı. Genç adam, kendisini taciz ettiğini ileri sürüdüğünü Uzun'u öldürdü. Dün karar duruşması vardı. Osman A. "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi de uygulanarak "Kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, "Hırsızlık" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Osman A. "Mağdurum. lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.
- Yaşam
- 28.03.2019
- Gazete
Gençliğimi bana geri verin!
İstanbul’da, yönetmen Mustafa Kemal Uzun öldüren Osman A.’ya 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Genç adam “Mağdurum , pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey” dedi.
- Nasıl, nerede oy kullanacağım? İşte detaylar
- Tarihin en ürkütücü 20 fotoğrafı!
- Rumba de Barcelona adlı şarkıyla tanınan şarkıcı kimdir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.