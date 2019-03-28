37 yaşındaki, Facebook'taki hesabından, evinin terasındaki tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafınınotuyla paylaştı. Daha sonra da televizyondan açtığı türkü çalarken de canlı yayın yaparak,yazdı. Sezgin S., bir süre sonra tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.Ekipler, 3 çocuk babası Sezgin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.