Kocaeli'de 37 yaşındaki Sezgin S, Facebook'taki hesabından, evinin terasındaki tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını 'Koca dünya' notuyla paylaştı. Daha sonra da televizyondan açtığı türkü çalarken de canlı yayın yaparak, 'İnsan bu türkü ile kendini asar' yazdı. Sezgin S., bir süre sonra tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Eve giden yakınları, adamı tavana asılı bulurken, ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 3 çocuk babası Sezgin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eve giden yakınları, adamı tavana asılı bulurken, ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 3 çocuk babası Sezgin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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