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Tatil cenneti 'da denizin dibi çöplerle doldu taştı!

Dip köşe temizlik
Tatil cenneti 'da denizin dibi çöplerle doldu taştı! Ortaya çıkan tablo, Bodrum'a hiç yakışmadı. Yalıkavak limanı ve çevresinde 11 kişilik dalgıç timi, 3 gündür deniz dibi temizliği yaptı. Dünkü çalışmalarda aralarında cep telefonu, tekne motoru ve araç lastiğinin de bulunduğu yaklaşık 500 kilogram atık çıkarıldı. Denizden 3 günde toplam 1.5 tona yakın çök çıktığı açıklandı. Yetkililer vatandaşları çevre duyarlılığı konunda uyardı.



Denizden cep telefonu ve tekne motoru bile çıktı.



Denizin altını temizleme çalışmaları devam ediyor.

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