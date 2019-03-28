ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınav yerlerini açıkladı. ÖSYM'nin sınav yerlerini açıklamasının ardından birçok kişi 2019 MSÜ sınav yerlerini merak ediyor. Bu nedenle MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama işlemiyle ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

07 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren edinebileceklerdir.

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07 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.