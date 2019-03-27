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fenomeni 'in tehdit davasında takipsizlik kararı

fenomeni , yeni burnunu beğenmedi. Ameliyatı yapan Op. Dr. ’ü tehdit ettiği iddia edildi. Savcılık ise takipsizlik kararı verdi...

Burnundan geldi
fenomeni , burun ameliyatı için ünlü doktor Op. Dr. 'e gitti. 15 Ağustos'ta ameliyat edildi. Öztürk, para almadığı Söyletmez'den, sosyal medyada kendi reklamını yapmasını istedi. Instagram ve 'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Söyletmez ise burnunu beğenmedi. "Burnum düştü" diyerek tekrar Öztürk'ün yanına gitti. Öztürk'e "Seni internette rezil edeceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Öztürk, şikayetçi olmak için savcılığa gitti.




Ünlü doktor Öztürk'ü tehdit ettiği öne sürülen Halil Söyletmez hakkında karar verildi. Dr. Güncel Öztürk'ün iddialarının soyut olduğunu belirten savcılık, dava açılmasını gerektirecek nitelikte delil olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına hükmetti. Savcılığın delil yetersizliğinden tehdit dosyasını kapattığı bildirildi.




Öztürk'e tehdit dosyası kapandı. Ünlü doktor, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Söyletmez'e 550 bin liralık dava açmıştı.

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