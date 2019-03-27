Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez, burun ameliyatı için ünlü doktor Op. Dr. Güncel Öztürk'e gitti. 15 Ağustos'ta ameliyat edildi. Öztürk, para almadığı Söyletmez'den, sosyal medyada kendi reklamını yapmasını istedi. Instagram ve Youtube'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Söyletmez ise burnunu beğenmedi. "Burnum düştü" diyerek tekrar Öztürk'ün yanına gitti. Öztürk'e "Seni internette rezil edeceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Öztürk, şikayetçi olmak için savcılığa gitti.
Ünlü doktor Öztürk'ü tehdit ettiği öne sürülen Halil Söyletmez hakkında karar verildi. Dr. Güncel Öztürk'ün iddialarının soyut olduğunu belirten savcılık, dava açılmasını gerektirecek nitelikte delil olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına hükmetti. Savcılığın delil yetersizliğinden tehdit dosyasını kapattığı bildirildi.
Öztürk'e tehdit dosyası kapandı. Ünlü doktor, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Söyletmez'e 550 bin liralık dava açmıştı.
Ünlü doktor Öztürk'ü tehdit ettiği öne sürülen Halil Söyletmez hakkında karar verildi. Dr. Güncel Öztürk'ün iddialarının soyut olduğunu belirten savcılık, dava açılmasını gerektirecek nitelikte delil olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına hükmetti. Savcılığın delil yetersizliğinden tehdit dosyasını kapattığı bildirildi.
Öztürk'e tehdit dosyası kapandı. Ünlü doktor, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Söyletmez'e 550 bin liralık dava açmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.