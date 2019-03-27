Pro'pes'ör!

İstanbul Üsküdar'da dün akılalmaz bir kaza yaşandı. Ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu, cipini park ederken fren yerine gaza bastı. Kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Yayaları ezdikten sonra panikleyen sürücü, park halindeki bir kamyona da arkadan çarptı. Cipin çarptığı vatandaşlardan ikisi de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.



