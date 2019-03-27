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Gıybet dayağı!

Gıybet dayağı!
Kütahya'da S.K. (16) adlı kız, yaşıtı bir kızın hakkında dedikodu yaptığını ileri sürdü. Hemzemin geçitte iki kız arkadaşıyla birlikte dövdü. Üç arkadaş, kızı saçlarından tutarak sürükledi. Tekme tokat dakikalarca darp etti. Arkadaşları da telefonla dehşeti kaydetti. Görüntülerin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis, üç kızı ifadeye götürdü.

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