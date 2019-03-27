Baba vahşet! Özgür P, ayrı yaşadığı eşi Seher P’ye çocuklarının gözü önünde üç kurşun sıktı. Kanlar içinde kalan kadın kurtarılamadı.

Erzurum'da dün korkunç bir cinayet işlendi. 39 yaşındaki Özgür P, bir yıldır ayrı yaşadığı 2'si kız, 3 çocuğunun annesi Seher P'nin (28) kapısına dayandı. Kapıyı açan çocuklar, annelerinin evde olmadığını anlattı. Bunun üzerine Özgür P. arabasında beklemeye başladı. Adliyeden dönen eşini görünce de dışarı fırladı. Konuşmak istediğini açıkladı. Ancak genç kadın, konuşmak istemediğini vurguladı. Olumsuz yanıt alan Özgür P, belinden tabancasını çıkardı. Eşine üç el sıkıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Özgür P. ise olaydan yaklaşık iki saat sonra, başka otomobilde yakalandı...