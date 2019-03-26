Kerestebüs!

Trafik canavarları bitmek bilmedi. Dün, Sakarya Adapazarı'ndan gelen fotoğraf yürekleri ağıza getirdi. Çevre yolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında inşaat kalıp malzemelerinin üzerine yatan işçiyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşçinin trafikte seyir halinde olan kamyonetin üzerinde ellerini başının arkasına koymuş halde yatması 'Bu kadar da olmaz' dedirtti!
- Yaşam
- 26.03.2019
- Gazete
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