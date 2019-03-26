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’in yüzü güldü

Elif’in yüzü güldü
Sivas'ta yaşayan Murat- Züleyha Ekici çiftinin en küçük çocuğu , bir çeşit kas hastalığı olan SMA rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Ailenin durumu, 140 bin dolarlık ilaçları karşılamaya yetmedi. Yardım kampanyası başlatan Ekici ailesine güzel haber 'ndan geldi. 5 yaşındaki Elif, ilaçlarının devlet tarafından karşılanacağını öğrenince çok sevindi. İlacın ilk dozunu geçtiğimiz günlerde alan Elif'in yüzündeki gülümseme herkesi mutlu etti.

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