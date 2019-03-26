Sivas'ta yaşayan Murat- Züleyha Ekici çiftinin en küçük çocuğu Elif, bir çeşit kas hastalığı olan SMA rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Ailenin durumu, 140 bin dolarlık ilaçları karşılamaya yetmedi. Yardım kampanyası başlatan Ekici ailesine güzel haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. 5 yaşındaki Elif, ilaçlarının devlet tarafından karşılanacağını öğrenince çok sevindi. İlacın ilk dozunu geçtiğimiz günlerde alan Elif'in yüzündeki gülümseme herkesi mutlu etti.
- Yaşam
- 26.03.2019
- Gazete
Elif’in yüzü güldü
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