Diş sağlığını tiyatroyla öğrendiler

HOSPITADENT Diş Hastaneleri'nin, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini anlatılması için hayata geçirdiği Süper Hospi Mikroplara Karşı isimli tiyatro oyunu seyircilerle buluştu. Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar,"Düzenli hekim kontrolü, fırçalamanın öneminin öğretilmesi çocuklar için en önemli kazançtır" dedi.