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Cani babaya müebbet

Cani babaya müebbet
Oğlunu boğarak öldüren babaya, cezası verildi. Korkunç olayın yaşandığı yer 'in Edremit ilçesiydi. Hüseyin Ersezgin, geçtiğimiz yıl arabayla gezdirdiği 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'ye sinirlendi! Ağzını ve burnunu kapattığı küçük çocuğun ölümüne neden olan baba, daha sonra jandarmaya giderek suçunu itiraf etti. Son yapılan duruşmada, cani babaya müebbet hapis cezası verildi. Acı olayın ardından eşinden boşanan Melis Dilan Akpınar, cezanın ağırlaştırılmış müebbete çevrilmesini istedi. "Ne ceza verilse yüreğim soğumayacak. O katilin dışarıda yaşama ihtimalini düşünmek istemiyorum" dedi.

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