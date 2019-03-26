Oğlunu boğarak öldüren babaya, müebbet hapis cezası verildi. Korkunç olayın yaşandığı yer Balıkesir'in Edremit ilçesiydi. Hüseyin Ersezgin, geçtiğimiz yıl arabayla gezdirdiği 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'ye sinirlendi! Ağzını ve burnunu kapattığı küçük çocuğun ölümüne neden olan baba, daha sonra jandarmaya giderek suçunu itiraf etti. Son yapılan duruşmada, cani babaya müebbet hapis cezası verildi. Acı olayın ardından eşinden boşanan Melis Dilan Akpınar, cezanın ağırlaştırılmış müebbete çevrilmesini istedi. "Ne ceza verilse yüreğim soğumayacak. O katilin dışarıda yaşama ihtimalini düşünmek istemiyorum" dedi.
- Yaşam
- 26.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.