Bir iyilik haberi

İstanbul Kartal'dan gelen haber, yürekleri ısıttı. İlçede yaşayan ve kimsesi olmayan Amerikalı Anitra Davona Earle, geçtiğimiz günlerde kuaförde sıra beklerken Elif Ekşi ile tanıştı. Genç kız, Earle'ın durumunu annesi Şükran Ekşi'ye anlattı. Bunun üzerine anne-kız ile yaşlı kadın sık sık görüşmeye başladı. Alzheimer hastası olan Anitra Davona Earle, sokakta düşüp kalçasını kırınca anne-kız tarafından hastaneye kaldırıldı. Şükran ve Elif Ekşi, tedavi sürecinde yanında oldukları yaşlı kadınla yakından ilgilenmesi için bakıcı da ayarladı.
AİLE OLDULAR
Yaşlı kadın ile aile bağı kurduklarını söyleyen anne Şükran Ekşi, "Ben İngilizce konuşamıyorum, kızım konuşuyor onunla. Aramızda gönül bağı var. Dini, inancı bizim için önemli değil, önemli olan insan olması" ifadesini kullandı. Anitra ile sıkı arkadaş olduklarını belirten Elif Ekşi ise duygularını şöyle anlattı: "Anlattıkları, bana hayatla ilgili çok şey kattı..."
AİLE OLDULAR
Yaşlı kadın ile aile bağı kurduklarını söyleyen anne Şükran Ekşi, "Ben İngilizce konuşamıyorum, kızım konuşuyor onunla. Aramızda gönül bağı var. Dini, inancı bizim için önemli değil, önemli olan insan olması" ifadesini kullandı. Anitra ile sıkı arkadaş olduklarını belirten Elif Ekşi ise duygularını şöyle anlattı: "Anlattıkları, bana hayatla ilgili çok şey kattı..."
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