Vahşi köpeğin saldırdığı iki kardeş ölümden döndü. Akılalmaz olay 10 Mart'ta Adana'da yaşandı. Zeynep Tunca (62) torunları Almila Tunca (2) ve Mehmet Yasin Tunca'yı (7) yanına alıp sahilde yürüyüşe çıktı. Aile, Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpeğini gezdiren U.A. ve bir arkadaşı ile karşılaştı. Köpek, iki kardeşe saldırdı. Yasin'i kolundan ısırdı. Almila'nın ise birçok yerini parçalayarak, ağır yaraladı. Çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoka giren yaşlı kadın ise olayı şöyle anlattı: "Büyük torunuma saldırdı, kolunu ısırdı.
Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafım kan içindeydi. Elimi köpeğin ağzına soktum. Sahibi de oradaydı ama yeterli müdahaleyi yapmadı. Torunum öldü, kafası koptu diye düşündüm." Baba Ahmet Tunca ise "Bir an evvel sorumluların ceza almasını istiyorum. Olayla ilgili tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz.
Köpeğin sahibi farklı kişiler aracılığıyla bize mesaj iletmeye çalıştı. Şikayetimizden vazgeçmemizi istediler" dedi. Savcılığın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
Köpeğin sahibi U.A.
Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafım kan içindeydi. Elimi köpeğin ağzına soktum. Sahibi de oradaydı ama yeterli müdahaleyi yapmadı. Torunum öldü, kafası koptu diye düşündüm." Baba Ahmet Tunca ise "Bir an evvel sorumluların ceza almasını istiyorum. Olayla ilgili tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz.
Köpeğin sahibi farklı kişiler aracılığıyla bize mesaj iletmeye çalıştı. Şikayetimizden vazgeçmemizi istediler" dedi. Savcılığın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
Köpeğin sahibi U.A.
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