31 Mart yerel seçimlerinin ardından 1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağı ve 1 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Yerel seçimler 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sandık başına gidecek olan seçmenler, "1 Nisan'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. Tüm özel ve devlet okullarında oy verme işlemi gerçekleşebilecektir. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Ve bu işlem geç saatlere kadar devam eder. Bu sebeple okullar tatil olacak. Peki, 1 Nisan'da okullar tatil mi, 1 Nisan resmi tatil olacak mı? İşte tatil haberleri ve tüm detaylar..

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Tüm seçimlerde ilk ve ortaokul, lise, üniversite gibi kurumlar oy verme işlemi için kullanılır. Tüm özel ve devlet okullarında oy verme işlemi gerçekleşebilecektir. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan resmi açıklama sonucu 1 Nisan 2019 Pazar günü tatildir. Buna ek olarak öğretmenler de idari izinli sayılacaklardır.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.

2019 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER

İşte bu yıl yapılacak resmi tatiller:

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu, vatandaşların seçim öncesinde nerede oy kullanacaklarını ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmeleri için internet üzerinden bir seçmen kaydı sorgulama hizmeti sunuyor. Vatandaşlar YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik No ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ile seçmen kayıtlarına ulaşabilecekler.

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ

Aynı zamanda vatandaşlar YSK Seçmen Kaydı Sorgulama sisteminden hariç olarak e-Devlet sistemi üzerinden de seçmen kayıtlarını sorgulayabiliyorlar

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama sistemine ulaşmak ve seçmen kaydı sorgulamak için ilk olarak e-Devlet'e T.C. Kimlik No ve Şifre ile giriş yapılması gerekiyor.

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ NEDİR?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sadece yurt içinde ikamet eden ve yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilir.

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