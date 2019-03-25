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’ta aile dramı! Kızı komaya girdi, anne yatağa bağımlı hale geldi

’ta trafik sı geçiren genç kadın komaya girdi. Kızını görmeye giderken kaza geçiren annesi de yatağı bağımlı hale geldi.

Aile dramı

'ta (49) ve ailesinin 8 ayda başından geçen olaylar büyük üzüntüye sebep oldu. Eşinden yaklaşık 15 yıl önce boşanan Demir, kızı Sevda ve ağır engelli oğlu ile birlikte yaşarken 26 Ağustos 2018 tarihinde kızı Sevda'nın geçirdiği trafik sı sonrası çileye dönüşen hayatında yeni bir dönem başladı. Genç kız komaya girdi. 14 Aralık 2018 günü ise yoğun bakımdaki kızını ziyarete giden anne Bedia Demir dönüş yolunda bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yatağa bağımlı hale geldi. Anne Demir, "Ben kendime bakamıyorum. Allah rızası için hayırsever vatandaşlardan ve devlet büyüklerimden yardım eli bekliyorum" dedi.

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