Fotoğraf çektirmek isterken nehre düşen kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay dün Edirne'de meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmek isteyen kadın, dengesini kaybedince Meriç Nehri'ne düştü. Arif Bahçeci suya atladı. Kadını kurtardı. Gezmek için bölgeye geldiğini anlatan Bahçeci, durumu fark edince hiç düşünmeden suya atladığını söyledi. Kadının yanında bulunan arkadaşları ve çevredekiler, Bahçeci'ye teşekkür etti.
Sudan çıkarılan genç kadın uzun süre kendine gelemedi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sudan çıkarılan genç kadın uzun süre kendine gelemedi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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