Görev başındaki sağlık personeli saldırıya uğradı. Olay dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Ambulans sürücüsü İbrahim Kara ile iki sağlık personeli nakil olacak bir hasta için yola çıktı. Bir araç ile karşı karşıya geldi. Taraflar tartıştı. Kara hasta almaya gittiğini söyledi. Şehir magandası cevap üzerine, "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek saldırdı. Vatandaşlar, araya girdi.
Öfkeli adam aracına binerek bölgeden kaçtı. Darp raporu alan Kara, şikayetçi oldu. Polis, B.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Camı açık ambulanstan şoförle tartışan B.K. daha sonra şoföre vurmaya başlıyor. Çevreden yetişen vatandaşların araya girmesinin ardından B.K. aracına binip ayrılıyor.
Öfkeli adam aracına binerek bölgeden kaçtı. Darp raporu alan Kara, şikayetçi oldu. Polis, B.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Camı açık ambulanstan şoförle tartışan B.K. daha sonra şoföre vurmaya başlıyor. Çevreden yetişen vatandaşların araya girmesinin ardından B.K. aracına binip ayrılıyor.
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